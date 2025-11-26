3.71 BYN
Усе лідары каманды ў страі: вялікія біятлонныя старты ў прамым эфіры пакажа "Беларусь 5"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Усе лідары мужчынскай зборнай Беларусі па біятлоне заяўлены ў першы спрынт сезона ў адкрытым Кубку Расіі, паколькі ён дазволіць ім змадэляваць рэстарт Кубка Садружнасці праз тыдзень.
28 лістапада выступяць парадку 120 спартсменаў, у ліку якіх Антон Смольскі, Дзмітрый Лазоўскі і яшчэ 12 беларусаў. У гэтым сезоне актыўна выходзяць на дарослыя старты яшчэ ўчарашнія юніёры. Ханты-Мансійск прыме спрынт, старт у 15:00 з-за моцных маразоў, якія ўзмацніліся ў апошнія дні. "Беларусь 5" пакажа гонку ў прамым эфіры.
Напярэдадні Ганна Сола заваявала золата
Нагадаем, напярэдадні Ганна Сола заваявала золата ў жаночым спрынце, дапусціўшы толькі адзін промах на агнявых рубяжах. Высока фінішавала Дзінара Смольская, яна 4-я.