У праваслаўных вернікаў пачаўся Калядны пост

У праваслаўных вернікаў 28 лістапада пачаўся Калядны пост - адзін з чатырох шматдзённых пастоў, які рыхтуе вернікаў да светлага свята Раства Хрыстова.

Калядны пост менш строгі, чым Вялікі і Успенскі. Пачынаецца 28 лістапада і доўжыцца 40 дзён - па 6 студзеня ўключна.

Калядны пост таксама называюць Піліпаўскім, бо запускі (апошні дзень перад постам, калі можна ўжываць прадукты жывёльнага паходжання) прыпадае на дзень памяці святога апостала Піліпа.

Традыцыя захоўваць Калядны пост зарадзілася ў раннехрысціянскія поры. Спачатку яго працягласць была рознай - сем дзён і больш. Правіла пасціцца перад Калядамі менавіта 40 дзён было ўстаноўлена ў 1166 годзе на Канстанцінопальскім саборы, які склікаўся пры патрыярху Луку і імператары Мануіле.

Царква вучыць, што верніку пост неабходны, каб настроіць сябе на сустрэчу Раства Хрыстова, усвядоміць таямніцу Богаўвасаблення. У гэты час асаблівую ўвагу неабходна надаць сваёй душы. Добраахвотна адмаўляючыся ад скаромнай ежы і забаў, надаючы больш часу малітве і добрым справам, мы ачышчаем сваю душу, каб у спакоі сустрэць самае светлае зімовае свята.

Па традыцыі ў Калядны пост у аўторкак, чацвер, суботу і нядзелю можна ўжываць ежу з алеем. У дні Каляднага посту строга забараняецца есці толькі мяса, яйкі і малочныя прадукты. У сераду і пятніцу нельга піць віно, а ежу трэба есці без алею - гэта называецца сухаядзенне.

Рыба падчас Каляднага посту дазваляецца ў суботнія і нядзельныя дні, вялікія святы (напрыклад, у свята Увядзенне ў храм Прасвятой Багародзіцы), а таксама ў храмавыя святы і дні памяці вялікіх святых, калі гэтыя дні прыпадаюць на аўторак або чацвер. Паводле самага мяккага статуту, рыбу можна есці ва ўсе дні, акрамя серады і пятніцы.

З 2 па 6 студзеня пост становіцца больш строгім, а 6 студзеня прынята не есці нічога да першай зоркі.

Важна памятаць, што ў кожнага чалавека свая мера посту. Так, царква дазваляе паслабленні для хворых, цяжарных жанчын і дзяцей, людзей, занятых цяжкай фізічнай працай. Наогул выключна строга трымаюць пост манахі, а свецкія выконваюць яго, параіўшыся з духоўнікам, а таксама з улікам свайго здароўя.

Царква падкрэслівае, што абмежаванне ў ежы - не табу і не самамэта. Гэта толькі спосаб, які дапамагае чалавеку сканцэнтравацца на духоўным. Дзякуючы посту вызваляюцца сілы для зносін з Богам.

Разам з тым пост цялесны без посту духоўнага не набліжае нас да выратавання. Без малітвы і пакаяння пост становіцца ўсяго толькі дыетай. Свяціцель Іаан Залатавуст гаварыў пра пост: "Памыляецца той, хто лічыць, што пост толькі ўстрыманне ад ежы. Сапраўдны пост - выдаленне зла, утаймаванне языка, адкладанне гневу, спыненне паклёпу, хлусні і клятвапарушэння. Пост утаймоўвае жаданні. А тыя, каму здаралася выпрабаваць гэта на справе, пацвердзяць, што ён змякчае нораў, душыць гнеў, стрымлівае парывы сэрца, бодзёрыць розум, прыносіць спакой душы, палягчае цела, ухіляе неўстрыманне".