Паліцыя Ганконга арыштавала трох чалавек па справе аб пажары ў ВК
Аўтар:Яраслаў Даніленка
Працягваюцца выратавальныя працы ў Ганконгу, дзе адбыўся пажар у жылых шматпавярхоўках. Як піша Дэпартамент пажарнай аховы Ганконга, колькасць загінуўшых павялічылася да 44, яшчэ 45 чалавек знаходзяцца ў цяжкім стане. Да інцыдэнту і хуткага распаўсюджвання пажару, гавораць улады, прывяла халатнасць пры ўзвядзенні будаўнічых лясоў.
Пажар у Ганконгу ўжо называюць найбуйнейшым за апошнія дзесяцігоддзі. Першыя паведамленні аб узгаранні пачалі з'яўляцца яшчэ 26 лістапада. Аднак бліжэй да ночы інцыдэнту быў прысвоены пяты, самы высокі клас небяспекі. Толькі бліжэй да раніцы 27 лістапада пажарнікам удалося ўзяць агонь пад кантроль (больш падрабязна – глядзіце відэа).