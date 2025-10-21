3.68 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Рыжанкоў перадаў Прэзідэнту Алжыра асабістае пасланне ад Лукашэнкі
Беларуская дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Максімам Рыжанковым наведвае з рабочым візітам Алжырскую Народную Дэмакратычную Рэспубліку. У першы дзень візіту кіраўніка МЗС прыняў Прэзідэнт Алжыра Абдэльмаджыд Тэбун, пацвердзіўшы высокі ўзровень палітычнага ўзаемадзеяння паміж дзвюма краінамі.
Максім Рыжанкоў перадаў алжырскаму лідару арыгінал асабістага паслання Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь з бачаннем беларускага боку па развіцці двухбаковага супрацоўніцтва з акцэнтам на эканоміку. Абмеркаваныя кантакты на вышэйшым узроўні, якія павінны адбыцца. Ключавым элементам праграмы візіту сталі перамовы міністра замежных спраў Беларусі з алжырскім калегам.
Таксама Максім Рыжанкоў сустрэўся з міністрам фармацэўтычнай вытворчасці, кіраўніком міністэрства прамысловасці і групай кіраўнікоў алжырскіх прадпрыемстваў. Бакі абмеркавалі пытанні прамысловай кааперацыі, стандартызацыі і сертыфікацыі. Дамовіліся аб правядзенні шэрагу экспертных перамоў, якія адбудуцца найбліжэйшым часам.