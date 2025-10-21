3.68 BYN
Першы аграрны форум Беларусі і Казахстана: бізнесмены ў чаканні ўзаемавыгадных кантрактаў
Аўтар:Святлана Лук'янюк
Абмеркаваць дасягненні і ацаніць патэнцыял аграпрамысловага комплексу, падпісаць узаемавыгадныя кантракты Беларусі і Казахстана - такая галоўная мэта першага аграрнага форуму дзвюх краін, які стартаваў сёння раніцай у Астане.
Гэты аграрны форум - такая першая спроба пяра, і ён сабраў на адной пляцоўцытых, хто займаецца оптавым гандлем, вытворцаў, кампаній-экспарцёраў, структуры, якія падтрымліваюць міжнародны гандаль, а таксама навукова-даследчыя інстытуты (глядзіце відэа).