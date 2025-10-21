3.68 BYN
У Мінску адкрылася экспазіцыя "Цана вайны"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску адкрылася экспазіцыя "Цана вайны". Упершыню не праз зброю, а праз розныя прадметы: банкноты, аблігацыі, дакументы і манеты расказваюць, якую цану свет заплаціў за перамогу.
Звыш 400 экспанатаў аб'ядноўваюць матэрыялы з калекцый баністыкі і нумізматыкі. Дапаўняюць экспазіцыю прадметы ваеннай амуніцыі з фондаў.
У 2025 годзе музею гісторыі Вялікай Айчыннай - 81 год. Менавіта 22 кастрычніка 1944-га, адразу пасля вызвалення Мінска, ён адкрыў дзверы для наведвальнікаў. Сёння музей актыўна развівае асветніцкія і даследчыя праекты.
Кожны тыдзень музей гісторыі Вялікай айчыннай вайны сустракае гасцей на дыялогавыя пляцоўкі, квэсты, інтэлектуальна-пазнавальныя праграмы для ўсёй сям'і.