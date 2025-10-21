Глядзець анлайнПраграма ТБ
Адказнасць і неабыякавасць: у Палацы Рэспублікі ўшаноўвалі лепшых у сваёй справе

Добрая традыцыя суверэннай Беларусі. 22 кастрычніка ў Палацы Рэспублікі ўшаноўвалі лепшых у сваёй справе.

Па даручэнні Прэзідэнта дзяржаўныя ўзнагароды ўручыў прэм'ер-міністр. Як адзначыў Аляксандр Турчын, працавітасць, прафесіяналізм, адказны падыход і неабыякавасць заўсёды прыводзяць да высокіх вынікаў. Сённяшнія героі прадстаўляюць абсалютна розныя сферы - ад ЖКГ да спорту, але ўсіх аб'ядноўвае любоў да сваёй справы жыцця.

Усяго ў спісе ўзнагароджаных больш за 50 чалавек.

