Адказнасць і неабыякавасць: у Палацы Рэспублікі ўшаноўвалі лепшых у сваёй справе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Добрая традыцыя суверэннай Беларусі. 22 кастрычніка ў Палацы Рэспублікі ўшаноўвалі лепшых у сваёй справе.
Па даручэнні Прэзідэнта дзяржаўныя ўзнагароды ўручыў прэм'ер-міністр. Як адзначыў Аляксандр Турчын, працавітасць, прафесіяналізм, адказны падыход і неабыякавасць заўсёды прыводзяць да высокіх вынікаў. Сённяшнія героі прадстаўляюць абсалютна розныя сферы - ад ЖКГ да спорту, але ўсіх аб'ядноўвае любоў да сваёй справы жыцця.
Усяго ў спісе ўзнагароджаных больш за 50 чалавек.