У Дзень бацькі цёплыя словы падзякі прымаюць беларускія таты

Кульмінацыя Тыдня бацькоўскай любові. Цёплыя словы падзякі 21 кастрычніка прымаюць беларускія таты. Дзень бацькі - адно з самых маладых святаў, якое ўстаноўлена ўказам Прэзідэнта ў 2022 годзе. Яно яшчэ раз нагадвае пра неабходнасць умацавання інстытута сям'і і шлюбу, а таксама падкрэслівае важнасць абодвух бацькоў у выхаванні дзяцей. Раскажам пра тых, хто служыць прыкладам і стварае моцныя і шчаслівыя сем'і (гл. Відэа).

