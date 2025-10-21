Глядзець анлайнПраграма ТБ
Развіццё касмічнай галіны абмяркоўваюць навукоўцы і практыкі на Беларускім касмічным кангрэсе

Больш за сотню выступленняў навукоўцаў і спецыялістаў з Беларусі, Расіі і Кітая. У Мінску прадоўжыў працу 9-ы Беларускі касмічны кангрэс. Наша краіна стварыла ўласную касмічную індустрыю (якая аб'ядноўвае некалькі дзясяткаў прадпрыемстваў і тысячы спецыялістаў) і выступае за далейшы прагрэс у гэтай сферы. Гэтаму павінна паспрыяць і новая касмічная праграма, у 2026-м пачнецца яе практычная рэалізацыя.

Пакуль для многіх дзяржаў асваенне касмічнай прасторы застаецца недасягальнай марай, Беларусь не проста атрымала статус касмічнай дзяржавы, але і ўмацоўвае яго з кожным годам тымі распрацоўкамі навукоўцаў у тандэме з вытворцамі, якія ідуць у жыццё. Пра гэта 22 кастрычніка на палях 9-га Беларускага касмічнага кангрэса гавораць удзельнікі секцыйных пасяджэнняў. Гэта самыя розныя тэматычныя трэкі - ад штучнага інтэлекту да развіцця сістэмы дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі (падрабязнасці ў відэа).

