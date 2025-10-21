3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Грамадскі транспарт Беларусі ў 2025 годзе будзе абноўлены на 11 %
Грамадскі транспарт Беларусі стане яшчэ больш сучасным і ўмяшчальным. У 2025 годзе парк будзе абноўлены на 11 %.
Акцэнт - на развіццё электрыфікаванага транспарта. Яркі прыклад таму - рэалізацыя пілотнага праекта ў Наваполацку, куды пастаўлена ўжо два дзясяткі новых электробусаў беларускай вытворчасці.
Абновіцца новым электратранспартам і Мінск. У 2025 годзе паставяць больш чым 40 аўтобусаў і 90 тралейбусаў. Абнаўленне гарадскога транспарта чакаецца ва ўсіх рэгіёнах краіны.
Што датычыцца міжнародных аўтамабільных грузавых перавозак, то тут курс нацэлены на супрацоўніцтва з краінамі Азіі і Блізкага Усходу. У кастрычніку Беларусь па дадзеным кірунку замацавала супрацоўніцтва з Аманам і Пакістанам. Працягваюцца перамовы з калегамі з Саудаўскай Аравіі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Ірака і Катара.