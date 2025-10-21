3.68 BYN
Турчын: Працавітасць, прафесіяналізм, адказны падыход заўсёды прыводзяць да высокіх вынікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
22 кастрычніка ў Палацы Рэспублікі ўшаноўвалі лепшых у сваёй справе. Па даручэнні Прэзідэнта Беларусі дзяржаўныя ўзнагароды ўручыў прэм'ер-міністр.
Як адзначыў Аляксандр Турчын, працавітасць, прафесіяналізм, адказны падыход і неабыякавасць заўсёды прыводзяць да высокіх вынікаў. У штодзённай сумленнай і самаадданай працы крыецца поспех любой справы.
Сённяшнія героі прадстаўляюць абсалютна розныя сферы - ад ЖКГ да спорту, але ўсіх аб'ядноўвае любоў да сваёй справы жыцця.
Усяго ў спісе ўзнагароджаных - больш як паўсотні чалавек.