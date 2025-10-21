Арганізацыя гандлю на сяле, цэны і настроі ў грамадстве: Лукашэнка заслухаў даклад Качанавай

Кіраўнікі палат парламента рэгулярна дакладваюць Прэзідэнту актуальны зрэз інфармацыі па гэтых тэмах. У прыватнасці, раз на месяц справаздача аб выніках маніторынгу Аляксандру Лукашэнку накіроўвае Палата прадстаўнікоў. На гэтых жа пытаннях была сканцэнтравана ўвага і падчас даклада старшыні Савета Рэспублікі: справядлівасць у пытаннях цэнаўтварэння, арганізацыя гандлю ў рэгіёнах і сельскай мясцовасці, настроі ў грамадстве ў цэлым і праблемныя пытанні, што хвалююць насельніцтва.