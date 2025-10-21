Трамп адмяніў сустрэчу з Пуціным у Будапешце

Саміт адкладаецца - Дональд Трамп адмяніў сустрэчу з прэзідэнтам Расіі ў Будапешце. Па словах амерыканскага прэзідэнта, ён пакуль не верыць у дасягненне патрэбнай мэты на перамовах, але разлічвае сустрэцца з Пуціным у будучыні.



Для націску на Крэмль Трамп вырашыў звярнуцца да санкцый - абмежавальныя меры будуць дзейнічаць супраць расійскіх нафтавых кампаній "Лукойл" і "Раснафта". Пра гэта рашэнне ён паведаміў у сацсетцы з заклікам да Масквы неадкладна пагадзіцца на спыненне агню.



Разам з тым ён адзначыў, што не ўпэўнены ў тым, што такія меры могуць пахіснуць рашучасць Масквы па Украіне. Пэўныя планы амерыканскі прэзідэнт ускладае на сваю сустрэчу з лідарам Кітая. Па словах Трампа, старшыня КНР Сі Цзіньпін можа паўплываць на Уладзіміра Пуціна.