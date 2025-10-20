3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Падрыхтоўку, правядзенне і парадак дня УНС абмеркавалі ва ўрадзе Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт звернецца з Пасланнем да народа і парламента на другім пасяджэнні 7-га Усебеларускага народнага сходу. Нагадаем, ён адбудзецца 18-19 снежня. Падрыхтоўку да значнай палітычнай падзеі 21 кастрычніка абмеркавалі ва ўрадзе. Як вядома, адным з ключавых пытанняў парадку дня стане праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця нашай краіны на будучую пяцігодку.
Астатнія пытанні будуць зацверджаны на маючым адбыцца пасяджэнні Прэзідыума Усебеларускага народнага сходу.