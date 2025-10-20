Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

У Барысаўскім раёне прайшлі вучэнні грамадзянскай абароны

У Беларусі вядзецца работа па стварэнні адзінай сістэмы абароны ад надзвычайных сітуацый мірнага і ваеннага часу. "Трэба быць гатовымі да любога развіцця сітуацыі. А гэта дасягаецца толькі трэніроўкамі ва ўмовах, максімальна набліжаных да рэальных".

Аб гэтым заявіў дзяржсакратар Савета бяспекі Аляксандр Вальфовіч падчас вучэння сіл і сродкаў грамадзянскай абароны. Яно прайшло на палігоне МНС у Барысаўскім раёне. Службы розных ведамстваў прадэманстравалі поўную гатоўнасць рэагаваць на крызісныя сітуацыі ва ўмовах ваеннага часу (гл. у відэа).

Разделы:

Грамадства