ДАІ Беларусі правярае маршруткі на бяспеку пасажырскіх перавозак
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На кантролі ДАІ - перавозка пасажыраў у маршрутных таксі. Дзяржаўтаінспекцыя сочыць за рухам гэтага грамадскага транспарта па вуліцах сталіцы.
Вадзіцелі і перавозчыкі нясуць адказнасць за бяспеку пасажыраў у салоне. Таму аўтамабілі павінны мець афіцыйны доступ да дарожнага руху, а таксама спраўныя вогнетушыцелі і аптэчкі на борце.
За парушэнне правіл вадзіцелі атрымліваюць папярэджанне або штраф, таксама да адміністрацыйнай адказнасці прыцягваюць арганізацыю перавозчыка.