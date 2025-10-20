Глядзець анлайнПраграма ТБ
ДАІ Беларусі правярае маршруткі на бяспеку пасажырскіх перавозак

На кантролі ДАІ - перавозка пасажыраў у маршрутных таксі. Дзяржаўтаінспекцыя сочыць за рухам гэтага грамадскага транспарта па вуліцах сталіцы.

Вадзіцелі і перавозчыкі нясуць адказнасць за бяспеку пасажыраў у салоне. Таму аўтамабілі павінны мець афіцыйны доступ да дарожнага руху, а таксама спраўныя вогнетушыцелі і аптэчкі на борце.

За парушэнне правіл вадзіцелі атрымліваюць папярэджанне або штраф, таксама да адміністрацыйнай адказнасці прыцягваюць арганізацыю перавозчыка.

