Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Інавацыйныя праекты, ШІ, падрыхтоўку кадраў абмяркоўвалі на Беларускім касмічным кангрэсе

Інавацыйныя праекты, штучны інтэлект, падрыхтоўка кадраў для касмічнай галіны. Аб дасягнутым і перспектывах развіцця касмічнай індустрыі 21 кастрычніка гаварылі ўдзельнікі Беларускага касмічнага кангрэса.

Гэта найбуйнейшая пляцоўка, якая ўжо дзявяты раз збірае на базе Нацыянальнай акадэміі навук экспертаў-навукоўцаў і практыкаў з касмічнай і сумежных галін, каб зверыць пазіцыі і сабраць лепшыя напрацоўкі (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

Грамадства