3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Інавацыйныя праекты, ШІ, падрыхтоўку кадраў абмяркоўвалі на Беларускім касмічным кангрэсе
Аўтар:Юлія Алфёрава
Інавацыйныя праекты, штучны інтэлект, падрыхтоўка кадраў для касмічнай галіны. Аб дасягнутым і перспектывах развіцця касмічнай індустрыі 21 кастрычніка гаварылі ўдзельнікі Беларускага касмічнага кангрэса.
Гэта найбуйнейшая пляцоўка, якая ўжо дзявяты раз збірае на базе Нацыянальнай акадэміі навук экспертаў-навукоўцаў і практыкаў з касмічнай і сумежных галін, каб зверыць пазіцыі і сабраць лепшыя напрацоўкі (падрабязнасці ў відэа).