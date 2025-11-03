Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Урадавая дэлегацыя Беларусі накіравалася ў Казахстан

Урадавая дэлегацыя Беларусі на чале з прэм'ер-міністрам Аляксандрам Турчыным накіравалася ў Казахстан з афіцыйным візітам.

Кіраўнік урада абмяркуе пытанні паглыблення двухбаковага супрацоўніцтва з прэзідэнтам Касым-Жамартам Такаевым. Таксама ў праграме перамовы з прэм'ерам Казахстана Алжасам Бекценавым у вузкім і пашыраным складах.

Ужо 4 лістапада Аляксандр Турчын наведае Цэнтр падтрымкі лічбавага ўрада Казахстана і міжнародны тэхнапарк IT-стартапаў "Астана Хаб".

Разделы:

Палітыка