А. Лукашэнка на саміце СНД у Душанбэ: Беларусь выступае за дээскалацыю і дыялог

Бяспека глабальная і эканамічная ў нашым агульным доме - Садружнасці Незалежных Дзяржаў - стала адной з галоўных тэм на саміце ў Душанбэ. 9 краін - Беларусь, Расія, Азербайджан, Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Узбекістан, Туркменістан, Таджыкістан - разам прынялі профільныя дакументы, у тым ліку Канцэпцыю ваеннага супрацоўніцтва да 2030 года. Усяго лідары краін Садружнасці разгледзелі каля 2 дзясяткаў пытанняў. Гэта рашэнні, якія датычацца барацьбы са злачыннасцю, тэрарызмам і экстрэмізмам, энергетычнай бяспекі. Важная частка - эканоміка і якасць жыцця людзей.

У гэтым плане наш Прэзідэнт прапанаваў выпрацаваць агульную эканамічную стратэгію ў СНД без шкоды нацыянальным інтарэсам кожнай з краін (падрабязнасці ў відэа).