Аляксандр Лукашэнка азнаёміцца з рэалізацыяй праектаў на Палессі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас рабочай паездкі ў Гомельскую вобласць азнаёміцца з рэалізацыяй праектаў на Палессі, піша БЕЛТА.

Размова пойдзе аб развіцці жывёлагадоўлі на прыкладзе мадэрнізацыі малочнатаварнага комплексу "Ляскавічы", які належыць ААТ "Агра-Ляскавічы". Асаблівасць гэтых месцаў заключаецца ў вялікай колькасці меліярацыйных зямель, якія ў выпадку іх разумнага ўтрымання здольны забяспечыць надзейную кармавую базу для жывёлагадоўлі. Цяпер тут актыўна пераймаюць у многім перадавы вопыт гаспадаркі "Парахонскае" з Пінскага раёна.

У ходзе рабочай паездкі ў рэгіён у маі гэтага года Аляксандр Лукашэнка ўжо наведваў ААТ "Агра-Ляскавічы". Тады яму дакладвалі аб планах па мадэрнізацыі МТК, і кіраўнік дзяржавы даручаў паскорыцца з рэалізацыяй намечанага. Узвядзенне новых будынкаў, у тым ліку малочна-даільны блок і кароўнікі, павінна быць завершана ўжо ў гэтым годзе.

Кіраўнік дзяржавы трымае развіццё рэгіёна на асабістым кантролі, неаднаразова заслухоўваў даклады наконт гэтага адказных чыноўнікаў, уключаючы кіраўніка спраў Прэзідэнта Юрыя Назарава, у распараджэнні якога якраз знаходзіцца ААТ "Агра-Ляскавічы". У аграгарадку Ляскавічы рэалізуюцца і іншыя праекты рэгіянальнага развіцця. Адзін з іх - дрэваапрацоўчае прадпрыемства, якое таксама раней наведваў Аляксандр Лукашэнка.

Як паведамлялася БЕЛТА, у студзені бягучага года была зацверджана праграма развіцця раёнаў Прыпяцкага Палесся на 2025-2030 гады. Яна была распрацавана ў адпаведнасці з даручэннем Прэзідэнта Беларусі.