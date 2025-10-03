3.69 BYN
Аляксандр Лукашэнка азнаёміцца з рэалізацыяй праектаў на Палессі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас рабочай паездкі ў Гомельскую вобласць азнаёміцца з рэалізацыяй праектаў на Палессі, піша БЕЛТА.
Размова пойдзе аб развіцці жывёлагадоўлі на прыкладзе мадэрнізацыі малочнатаварнага комплексу "Ляскавічы", які належыць ААТ "Агра-Ляскавічы". Асаблівасць гэтых месцаў заключаецца ў вялікай колькасці меліярацыйных зямель, якія ў выпадку іх разумнага ўтрымання здольны забяспечыць надзейную кармавую базу для жывёлагадоўлі. Цяпер тут актыўна пераймаюць у многім перадавы вопыт гаспадаркі "Парахонскае" з Пінскага раёна.
У ходзе рабочай паездкі ў рэгіён у маі гэтага года Аляксандр Лукашэнка ўжо наведваў ААТ "Агра-Ляскавічы". Тады яму дакладвалі аб планах па мадэрнізацыі МТК, і кіраўнік дзяржавы даручаў паскорыцца з рэалізацыяй намечанага. Узвядзенне новых будынкаў, у тым ліку малочна-даільны блок і кароўнікі, павінна быць завершана ўжо ў гэтым годзе.
Кіраўнік дзяржавы трымае развіццё рэгіёна на асабістым кантролі, неаднаразова заслухоўваў даклады наконт гэтага адказных чыноўнікаў, уключаючы кіраўніка спраў Прэзідэнта Юрыя Назарава, у распараджэнні якога якраз знаходзіцца ААТ "Агра-Ляскавічы". У аграгарадку Ляскавічы рэалізуюцца і іншыя праекты рэгіянальнага развіцця. Адзін з іх - дрэваапрацоўчае прадпрыемства, якое таксама раней наведваў Аляксандр Лукашэнка.
Як паведамлялася БЕЛТА, у студзені бягучага года была зацверджана праграма развіцця раёнаў Прыпяцкага Палесся на 2025-2030 гады. Яна была распрацавана ў адпаведнасці з даручэннем Прэзідэнта Беларусі.
Рэалізацыя дакумента нацэлена на рост дабрабыту і якасці жыцця насельніцтва раёнаў Прыпяцкага Палесся: Ганцавіцкага, Лунінецкага, Столінскага і Пінскага раёнаў Брэсцкай вобласці, Ельскага, Жыткавіцкага, Калінкавіцкага, Лельчыцкага і Петрыкаўскага раёнаў Гомельскай вобласці. Аснова росту - павышэнне эфектыўнасці выкарыстання ўнікальнага прыродна-рэсурснага патэнцыялу, умацаванне прамысловага комплексу, укараненне лепшых практык работы на зямлі, фарміраванне камфортнага асяроддзя, якое спалучае асаблівасці і перавагі сельскага ўкладу жыцця з гарадскімі стандартамі інфраструктурнага ўладкавання і сэрвіснага абслугоўвання. Яшчэ адна мэта - фарміраванне доўгатэрміновай асновы ўстойлівага росту эканомікі.