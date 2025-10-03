3.69 BYN
Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Беларусі Анатоля Алая з 85-годдзем
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Беларусі Анатоля Алая з 85-годдзем, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"Дзякуючы таленту і неверагоднай працаздольнасці Вы стварылі шэраг кінастужак, якія захапляюць гледачоў глыбокай мастацкай задумкай і выклікаюць моцныя пачуцці, - гаворыцца ў віншаванні. - Спадзяюся, што Вы і ў далейшым будзеце гэтак жа плённа і беззапаветна служыць беларускай культуры".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Анатолю Алаю доўгіх гадоў жыцця, невычэрпнай энергіі, здароўя, бадзёрасці і дабрабыту.