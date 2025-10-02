3.66 BYN
Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Ірака і ўсіх грамадзян краіны з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Ірака Абдулу Лаціфа Рашыда і ўсіх грамадзян краіны з Днём Незалежнасці. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Гэта свята - яркі сімвал сапраўднай мужнасці і стойкасці іракскага народа ў яго імкненні да свабоды і самастойнасці", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Беларусь высока шануе дружалюбныя адносіны з Іракам, заснаваныя на ўзаемнай павазе і шчырай зацікаўленасці ў развіцці супрацоўніцтва ва ўсіх сферах.
"Упэўнены, што нашым краінам неабходна ўмацоўваць двухбаковыя сувязі, пашыраць гандлёва-эканамічныя, культурныя і гуманітарныя кантакты на карысць абедзвюх дзяржаў", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Абдулу Лаціфу Рашыду здароўя, шчасця і поспехаў, а народу Ірака - міру і дабрабыту.