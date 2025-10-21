3.66 BYN
Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Радрыга Пасу Перэйру з абраннем на пасаду Прэзідэнта Балівіі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Радрыга Пасу Перэйру з абраннем на пасаду Прэзідэнта Шматнацыянальнай Дзяржавы Балівія, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"Ваша краіна з'яўляецца для Рэспублікі Беларусь добрым сябрам і перспектыўным партнёрам у Паўднёвай Амерыцы, з якім мы падтрымліваем канструктыўныя ўзаемапаважлівыя адносіны. Упэўнены ў значным патэнцыяле двухбаковага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай, гуманітарнай і іншых сферах узаемнага інтарэсу, што можа быць паспяхова выкарыстана толькі сумеснымі намаганнямі і пры палітычнай падтрымцы абедзвюх дзяржаў", - гаворыцца ў віншаванні.
"Беларусь гатова да рэальнай актывізацыі плённага дыялогу з Балівіяй. Спадзяюся, што ў бліжэйшы час мы зможам надаць беларуска-балівійскім адносінам якасна новае напаўненне", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў балівійскаму калегу здароўя, невычэрпнай энергіі і поспехаў на адказнай дзяржаўнай пасадзе, а дружалюбнаму народу Балівіі - міру і дабрабыту.