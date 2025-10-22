Чыгунка, магістратура, школьнае харчаванне – Прэзідэнт Беларусі правёў нараду з кіраўніцтвам Саўміна

23 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі правёў нараду з кіраўніцтвам урада. На парадку - найважнейшыя для краіны пытанні: развіццё Беларускай чыгункі, падрыхтоўка кадраў, падтрымка моладзі і якасць школьнага харчавання. Словам, усюды трэба навесці парадак! Гэта ў тым ліку рэакцыя кіраўніка дзяржавы на абмеркаванні ў грамадстве. Па кожнай ініцыятыве ў Аляксандра Лукашэнкі былі пытанні: ад мэтазгоднасці новаўвядзенняў і ключавога - дзе на гэта браць фінансаванне? Гэта датычыцца і тых, хто прэтэндуе на "лёгкія" грошы: неабгрунтаваную падтрымку і льготы. Дзяржава падставіць плячо, але толькі тым, хто ў гэтым сапраўды мае патрэбу.

Апошнім часам урад у поўным складзе часта бывае ў Палацы Незалежнасці. Літаральна нядаўна абмяркоўвалі прагнозныя дакументы: бюджэт, праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця. І вось на парадку дня яшчэ шэраг важных пытанняў. Як заўсёды, Прэзідэнту важна паслухаць розныя пункты погляду, каб прыняць найбольш вывераныя і рабочыя рашэнні.

Развіццё Беларускай чыгункі

Адно з першых пытанняў - развіццё Беларускай чыгункі. Галіна вельмі важная для ўсёй краіны. Штогод чыгуначным транспартам перавозяцца дзясяткі мільёнаў тон грузаў. Для пасажыраў гэта хуткі, камфортны і недарагі спосаб перамяшчэння. Прэзідэнт арыентуе на тое, каб не было перакосаў: развіваць трэба і сацыяльны, і камерцыйны напрамак.

Перавозкі - справа прыбытковая. Але ўзятыя крэдыты на набыццё новага рухомага складу і інфраструктурныя праекты пахіснулі фінансавае становішча Беларускай чыгункі. Аддаваць грошы трэба ў найбліжэйшыя гады, ды яшчэ і "фон" не вельмі: прагрымелі карупцыйныя справы - затрыманы некаторыя кіраўнікі і топ-менеджары. Рэпутацыя сапсаваная, і па факце зноў прыйшлі па дапамогу.

Лукашэнка - чыноўнікам: Перастаньце хадзіць сюды па грошы

"Я, калі гавару аб тым, што трэба чыгунку падтрымліваць, я ўспамінаю нядаўнія даклады праваахоўных органаў. Мы там, па-мойму, нямала службовых асоб пасадзілі. І зноў прыйшлі прасіць грошы з бюджэту або нейкую дапамогу (адтэрміноўкі, растэрміноўкі)", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка папрасіў далажыць, ці ўсё пралічана, ці не атрымаецца так, што праз нейкі час ізноў прыйдуць з працягнутай рукой.

На гэты раз прамую фінансавую падтрымку Беларуская чыгунка не прасіла. Размова ідзе аб падаўжэнні тэрміну пагашэння раней узятых крэдытаў - да 2035 года.

Яшчэ адна народная тэма - адукацыя. А дакладна, разбіраліся - для каго канкрэтна і ці патрэбная наогул магістратура? Быў перыяд, калі і ў нас хацелі, каб было "як на Захадзе" - гналіся за "стандартамі" Балонскага працэсу. Але Прэзідэнт заўсёды катэгарычна настойваў на ўласных падыходах у падрыхтоўцы кадраў. У першую чаргу, у інтарэсах краіны і пад патрэбнасці эканомікі. Так што ў гэтым плане ніякіх змяненняў чакаць не варта.

"Некалькі гадоў таму мы на гэтую тэму з вамі пагаварылі і вызначыліся: ніякага Балонскага працэсу, у нас нармальная адукацыя", - сказаў беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што раней з падачы асобных дзеячаў была папулярная тэма Балонскага працэсу, каб падрыхтаваць "спецыялістаў на ўсе рукі", на якіх будзе попыт за межамі краіны. "Я памятаю гэтую размову. Вы што, у беларускіх універсітэтах будзеце рыхтаваць для замежжа людзей?" - спытаў ён.

Разам з тым Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што ў Беларусі вучыцца шмат іншаземцаў, якія хацелі б скончыць магістратуру.

Кіраўнік дзяржавы яшчэ раз папрасіў сур'ёзна паглядзець на праграмы: каго і куды рыхтуем. Ёсць мэтавы заказ. І важна, каб не было дысбалансу па кадрах.

Рэакцыя Прэзідэнта на факты крадзяжу і якасць арганізацыі школьнага харчавання

Сёння на ўзроўні Прэзідэнта гаварылі і пра харчаванне ва ўстановах адукацыі. Аляксандр Лукашэнка гэтае пытанне трымае на асабістым кантролі. Дакладваюць рознае: і пра тых, хто выносіць прадукты, і пра пераборлівых вучняў.

750 тыс. школьнікаў у Беларусі атрымліваюць бясплатнае харчаванне

Пытанне для кожнага бацькі вельмі адчувальнае: важна, каб дзіця своечасова было накормлена карыснай і якаснай ежай. Дзяржава бярэ на сябе ўсе абавязацельствы. Бясплатнае харчаванне атрымліваюць вучні пачатковай школы, хлопчыкі і дзяўчынкі са шматдзетных сем'яў, катэгорыі, якім аказваецца дадатковая сацпадтрымка. 750 тыс. школьнікаў Беларусі харчуюцца бясплатна.

Падтрымка моладзі

Прэзідэнту ўрад прапанаваў і праект указа "Аб падтрымцы моладзі". Рэакцыя кіраўніка дзяржавы была вельмі эмацыйнай. І размова не толькі пра гэтае пытанне, а глабальна. Апошнім часам, гледзячы на прэзідэнцкі графік, складваецца ўражанне, што ўсё ўпіраецца ў "дайце грошы" або "прыміце меры, таму што без Вас ніяк".

Як прыклад, 24 кастрычніка адбудзецца нарада па сітуацыі ў Віцебскай вобласці. Гэта рэгіён, якому пастаянна аказвалі беспрэцэдэнтную падтрымку: давалі прамыя фінансы, прымалі кіраўніцкія рашэнні. "Інтэграцыйныя структуры" ўжо сталі паняццем намінальным. Прэзідэнт прагназуе: на нарадзе зноў пойдзе размова пра грошы.

Сацыяльныя гарантыі

Беларусь - сацыяльная дзяржава. Зараз выплачваецца сямейны капітал за трэцяе дзіця, жыллё і даплаты - маладым спецыялістам, шматдзетным. Даецца арэнднае жыллё, каб замацаваць кадры, асабліва ў рэгіёнах, сельскай мясцовасці. Словам, трэба ахапіць/падтрымаць многііх. Пытанне адно: за чый кошт?

Прэзідэнт аб выкараненні ўтрыманскіх настрояў

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што будаўніцтва жылля для вайскоўцаў і шматдзетных сем'яў уваходзіць у лік прыярытэтаў для дзяржавы і будзе і надалей заставацца пытаннем нумар адзін. І для падтрымкі шматдзетных сем'яў зараз ужо робіцца нямала, уключаючы дапамогу пры будаўніцтве жылля і выплату сямейнага капіталу.

Аднак у частцы будаўніцтва жылля кіраўнік дзяржавы крытычна адазваўся аб месцах размяшчэння дамоў для шматдзетных. "Мы пачалі будаваць жыллё ў Мінску, у зручных месцах, сцягваючы рабочую сілу ў гарады. Што мы робім? Мы навошта шматдзетныя сем'і сцягваем да Мінска? - задаў пытанне Аляксандр Лукашэнка. - Яны павінны, як усе, жыць па ўсёй краіне. Раўнамернае размеркаванне рабочых рук, рабочай сілы, як гэта было ў савецкія часы".

Акрамя таго, за межамі буйных гарадоў ёсць магчымасць будаўніцтва не толькі кватэр, а і дамоў з прысядзібнымі ўчасткамі, дзе можна нешта вырошчваць.

Прэзідэнт таксама падкрэсліў, што пры аказанні дапамогі падыход павінен быць адрасным. "Перш чым забяспечыць чалавека, дом даць або кватэру, вы разбярыцеся, каму мы з дзяржпадтрымкай даём жыллё, што гэта за шматдзетныя сем'і. Разбірацца трэба ў дэталях", - звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы.

Што да ўказа аб падтрымцы моладзі, размова ішла пра тое, каб наймальнікі зноў узялі на сябе фінансавыя абавязацельствы. Прэзідэнт не падтрымаў. Бонусаў апошнім часам было дастаткова.