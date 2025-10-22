3.66 BYN
Чыгунка, магістратура, школьнае харчаванне – Прэзідэнт Беларусі правёў нараду з кіраўніцтвам Саўміна
23 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі правёў нараду з кіраўніцтвам урада. На парадку - найважнейшыя для краіны пытанні: развіццё Беларускай чыгункі, падрыхтоўка кадраў, падтрымка моладзі і якасць школьнага харчавання. Словам, усюды трэба навесці парадак! Гэта ў тым ліку рэакцыя кіраўніка дзяржавы на абмеркаванні ў грамадстве. Па кожнай ініцыятыве ў Аляксандра Лукашэнкі былі пытанні: ад мэтазгоднасці новаўвядзенняў і ключавога - дзе на гэта браць фінансаванне? Гэта датычыцца і тых, хто прэтэндуе на "лёгкія" грошы: неабгрунтаваную падтрымку і льготы. Дзяржава падставіць плячо, але толькі тым, хто ў гэтым сапраўды мае патрэбу.
Апошнім часам урад у поўным складзе часта бывае ў Палацы Незалежнасці. Літаральна нядаўна абмяркоўвалі прагнозныя дакументы: бюджэт, праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця. І вось на парадку дня яшчэ шэраг важных пытанняў. Як заўсёды, Прэзідэнту важна паслухаць розныя пункты погляду, каб прыняць найбольш вывераныя і рабочыя рашэнні.
Развіццё Беларускай чыгункі
Адно з першых пытанняў - развіццё Беларускай чыгункі. Галіна вельмі важная для ўсёй краіны. Штогод чыгуначным транспартам перавозяцца дзясяткі мільёнаў тон грузаў. Для пасажыраў гэта хуткі, камфортны і недарагі спосаб перамяшчэння. Прэзідэнт арыентуе на тое, каб не было перакосаў: развіваць трэба і сацыяльны, і камерцыйны напрамак.
Перавозкі - справа прыбытковая. Але ўзятыя крэдыты на набыццё новага рухомага складу і інфраструктурныя праекты пахіснулі фінансавае становішча Беларускай чыгункі. Аддаваць грошы трэба ў найбліжэйшыя гады, ды яшчэ і "фон" не вельмі: прагрымелі карупцыйныя справы - затрыманы некаторыя кіраўнікі і топ-менеджары. Рэпутацыя сапсаваная, і па факце зноў прыйшлі па дапамогу.
Лукашэнка - чыноўнікам: Перастаньце хадзіць сюды па грошы
"Я, калі гавару аб тым, што трэба чыгунку падтрымліваць, я ўспамінаю нядаўнія даклады праваахоўных органаў. Мы там, па-мойму, нямала службовых асоб пасадзілі. І зноў прыйшлі прасіць грошы з бюджэту або нейкую дапамогу (адтэрміноўкі, растэрміноўкі)", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка папрасіў далажыць, ці ўсё пралічана, ці не атрымаецца так, што праз нейкі час ізноў прыйдуць з працягнутай рукой.
На гэты раз прамую фінансавую падтрымку Беларуская чыгунка не прасіла. Размова ідзе аб падаўжэнні тэрміну пагашэння раней узятых крэдытаў - да 2035 года.
Яшчэ адна народная тэма - адукацыя. А дакладна, разбіраліся - для каго канкрэтна і ці патрэбная наогул магістратура? Быў перыяд, калі і ў нас хацелі, каб было "як на Захадзе" - гналіся за "стандартамі" Балонскага працэсу. Але Прэзідэнт заўсёды катэгарычна настойваў на ўласных падыходах у падрыхтоўцы кадраў. У першую чаргу, у інтарэсах краіны і пад патрэбнасці эканомікі. Так што ў гэтым плане ніякіх змяненняў чакаць не варта.
"Некалькі гадоў таму мы на гэтую тэму з вамі пагаварылі і вызначыліся: ніякага Балонскага працэсу, у нас нармальная адукацыя", - сказаў беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што раней з падачы асобных дзеячаў была папулярная тэма Балонскага працэсу, каб падрыхтаваць "спецыялістаў на ўсе рукі", на якіх будзе попыт за межамі краіны. "Я памятаю гэтую размову. Вы што, у беларускіх універсітэтах будзеце рыхтаваць для замежжа людзей?" - спытаў ён.
Разам з тым Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што ў Беларусі вучыцца шмат іншаземцаў, якія хацелі б скончыць магістратуру.
Кіраўнік дзяржавы яшчэ раз папрасіў сур'ёзна паглядзець на праграмы: каго і куды рыхтуем. Ёсць мэтавы заказ. І важна, каб не было дысбалансу па кадрах.
Рэакцыя Прэзідэнта на факты крадзяжу і якасць арганізацыі школьнага харчавання
Сёння на ўзроўні Прэзідэнта гаварылі і пра харчаванне ва ўстановах адукацыі. Аляксандр Лукашэнка гэтае пытанне трымае на асабістым кантролі. Дакладваюць рознае: і пра тых, хто выносіць прадукты, і пра пераборлівых вучняў.
750 тыс. школьнікаў у Беларусі атрымліваюць бясплатнае харчаванне
Пытанне для кожнага бацькі вельмі адчувальнае: важна, каб дзіця своечасова было накормлена карыснай і якаснай ежай. Дзяржава бярэ на сябе ўсе абавязацельствы. Бясплатнае харчаванне атрымліваюць вучні пачатковай школы, хлопчыкі і дзяўчынкі са шматдзетных сем'яў, катэгорыі, якім аказваецца дадатковая сацпадтрымка. 750 тыс. школьнікаў Беларусі харчуюцца бясплатна.
Падтрымка моладзі
Прэзідэнту ўрад прапанаваў і праект указа "Аб падтрымцы моладзі". Рэакцыя кіраўніка дзяржавы была вельмі эмацыйнай. І размова не толькі пра гэтае пытанне, а глабальна. Апошнім часам, гледзячы на прэзідэнцкі графік, складваецца ўражанне, што ўсё ўпіраецца ў "дайце грошы" або "прыміце меры, таму што без Вас ніяк".
Як прыклад, 24 кастрычніка адбудзецца нарада па сітуацыі ў Віцебскай вобласці. Гэта рэгіён, якому пастаянна аказвалі беспрэцэдэнтную падтрымку: давалі прамыя фінансы, прымалі кіраўніцкія рашэнні. "Інтэграцыйныя структуры" ўжо сталі паняццем намінальным. Прэзідэнт прагназуе: на нарадзе зноў пойдзе размова пра грошы.
Сацыяльныя гарантыі
Беларусь - сацыяльная дзяржава. Зараз выплачваецца сямейны капітал за трэцяе дзіця, жыллё і даплаты - маладым спецыялістам, шматдзетным. Даецца арэнднае жыллё, каб замацаваць кадры, асабліва ў рэгіёнах, сельскай мясцовасці. Словам, трэба ахапіць/падтрымаць многііх. Пытанне адно: за чый кошт?
Прэзідэнт аб выкараненні ўтрыманскіх настрояў
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што будаўніцтва жылля для вайскоўцаў і шматдзетных сем'яў уваходзіць у лік прыярытэтаў для дзяржавы і будзе і надалей заставацца пытаннем нумар адзін. І для падтрымкі шматдзетных сем'яў зараз ужо робіцца нямала, уключаючы дапамогу пры будаўніцтве жылля і выплату сямейнага капіталу.
Аднак у частцы будаўніцтва жылля кіраўнік дзяржавы крытычна адазваўся аб месцах размяшчэння дамоў для шматдзетных. "Мы пачалі будаваць жыллё ў Мінску, у зручных месцах, сцягваючы рабочую сілу ў гарады. Што мы робім? Мы навошта шматдзетныя сем'і сцягваем да Мінска? - задаў пытанне Аляксандр Лукашэнка. - Яны павінны, як усе, жыць па ўсёй краіне. Раўнамернае размеркаванне рабочых рук, рабочай сілы, як гэта было ў савецкія часы".
Акрамя таго, за межамі буйных гарадоў ёсць магчымасць будаўніцтва не толькі кватэр, а і дамоў з прысядзібнымі ўчасткамі, дзе можна нешта вырошчваць.
Прэзідэнт таксама падкрэсліў, што пры аказанні дапамогі падыход павінен быць адрасным. "Перш чым забяспечыць чалавека, дом даць або кватэру, вы разбярыцеся, каму мы з дзяржпадтрымкай даём жыллё, што гэта за шматдзетныя сем'і. Разбірацца трэба ў дэталях", - звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы.
Што да ўказа аб падтрымцы моладзі, размова ішла пра тое, каб наймальнікі зноў узялі на сябе фінансавыя абавязацельствы. Прэзідэнт не падтрымаў. Бонусаў апошнім часам было дастаткова.
Меркаванне кіраўніка дзяржавы гучала часам катэгарычна. Асабліва, што датычыцца фінансавання. Аляксандр Лукашэнка наўмысна абмяркоўвае такія адчувальныя народныя пытанні публічна - каб агучыць сваю пазіцыю грамадству і паслухаць, што думаюць іншыя кіраўнікі. А ў выпадку неабходнасці - адкарэкціраваць стратэгію. Размова сёння атрымалася няпростай. Акцэнты расстаўлены: у адукацыі, сацпадтрымцы, стратэгічных галінах - "верталётных грошай" чакаць не варта.