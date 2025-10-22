3.66 BYN
Сучасныя тэхналогіі - мінскія машынабудаўнікі выходзяць на новы ўзровень
Выкарыстаць на максімум прамысловы патэнцыял! Сталічныя машынабудаўнікі выходзяць на новы ўзровень. Рух наперад забяспечваюць сучасныя тэхналогіі і павышэнне гандлёвага абароту. На карце экспартных паставак спецмашыны і пасажырскі транспарт, матацыклы і веласіпеды: ад Мурманска да Сочы, ад Алматы да Афрыканскага кантынента. Напружаную работу не ставяць на паўзу для забеспячэння ўнутранага рынку і істотнага ўкладання ў эканоміку краіны пад знакам якасці.
Удасканаленне ўласных тэхналогій і пашырэнне экспартных паставак - такі вектар у сталічных машынабудаўнікоў. МАЗ, МТЗ і Белкамунмаш - гэта брэнды і твар айчыннай прамысловасці. Яны забяспечваюць унутраны рынак і прадстаўляюць краіну на сусветным, развіваючыся, прытрымліваючыся міжнародным стандартам (гл. відэа).