Гандаль у сельскай мясцовасці, добраўпарадкаванне - з якімі пытаннямі прыходзяць да дэпутатаў
Аўтар:Марына Раманоўская
Быць уважлівымі да пытанняў людзей на месцах - адна з важных задач для дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі. Гэты тыдзень народныя выбраннікі працуюць у сваіх акругах. Сустрэчы ў фармаце адкрытага дыялогу, прыёмы грамадзян, зносіны з моладдзю - усё гэта дае выразнае ўяўленне, якія пытанні хвалююць беларусаў.
Пытанні, з якімі людзі звяртаюцца да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, разнастайныя. Гандаль у сельскай мясцовасці, удасканаленне сацыяльнай інфраструктуры, добраўпарадкаванне. Усё часцей на сустрэчы прыходзяць з ініцыятывамі для развіцця вёсак і аграгарадкоў краіны (гл. відэа).