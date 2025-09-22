3.63 BYN
Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад кіраўніка спраў Прэзідэнта Беларусі Юрыя Назарава
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кіраўнік спраў Прэзідэнта Юрый Назараў выступіў з дакладам перад Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. Кіраўнік дзяржавы падрабязна цікавіўся, як ідуць справы ў сельскагаспадарчым сектары ў структуры Упраўлення справамі, а таксама ходам работ па ўзвядзенні і рэканструкцыі асобных аб'ектаў сельгастэхнікі малакаперапрацоўчага і камбікормавага заводаў у Шклове.
Асобна спыніліся на працы сельгаспрадпрыемства "Купалаўскае". Было даложана, што ўсе сельскагаспадарчыя работы ідуць у адпаведнасці з графікам і з улікам цяперашніх умоў надвор'я.
Прэзідэнту таксама было даложана аб ходзе работ у гаспадарцы "Агра-Ляскавічы". Размова ішла пра будаўніцтва малочнатаварнага комплексу і вытворчасці ЛВЛ-бруса.