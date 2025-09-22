Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад Пятра Пархомчыка

Абмяркоўваўся ход палявых работ. У рэгіёне сёлета разлічваюць атрымаць каравай збожжавых (разам з рапсам) больш за 2 млн. 100 тыс. т. Гэта значна перасягне ўзровень мінулых гадоў, як і было абяцана вобласцю. Большая частка размовы была прысвечана ўраджаю наступнага года (сяўба азімых збожжавых, забяспечанасць угнаеннямі).