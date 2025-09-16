3.64 BYN
Аншлагаў і новых творчых поспехаў. Лукашэнка павіншаваў калектыў ТЮГа з 70-годдзем установы
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра юнага гледача з 70-годдзем са дня заснавання ўстановы. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"На працягу сваёй гісторыі тэатр уносіць значны ўклад у фарміраванне светапогляду дзяцей і юнацтва, любові да культуры і роднай зямлі, - гаворыцца ў віншаванні. - Ваш калектыў знаходзіцца ў нястомным пошуку, здзіўляе мастацкімі адкрыццямі і дорыць паклоннікам шмат цікавых прэм'ер".
Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што калектыў тэатра прадоўжыць добрыя тэатральныя традыцыі, будзе і ў далейшым працаваць плённа і самааддана на карысць Беларусі.
Прэзідэнт пажадаў работнікам тэатра моцнага здароўя, аншлагаў і новых творчых поспехаў.