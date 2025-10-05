Глядзець анлайнПраграма ТБ
Атмасфера вялікай падзеі: сустрэча лідараў Беларусі і Амана ў Палацы Незалежнасці

У Мінску пачнуцца перамовы лідараў Беларусі і Амана. У Палацы Незалежнасці - атмасфера вялікай падзеі. Для высокага госця - увесь дзяржаўны цырыманіял: ганаровая варта; афіцыйная цырымонія сустрэчы; перамовы ў вузкім і пашыраным складзе; заявы для СМІ, падпісанне двухбаковых дакументаў, накіраваных на пашырэнне партнёрства двух дзяржаў.

Чакаецца, што лідары абмяняюцца меркаваннямі па шэрагу актуальных рэгіянальных і міжнародных пытанняў, абмяркуюць гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне. Плануецца падпісанне шэрагу міжнародных дакументаў. Візіт Султана Амана праводзіцца ў кантэксце развіцця адносін паміж нашымі краінамі, пашырэння іх гарызонтаў у адпаведнасці з памкненнямі абедзвюх краін.

На парадку - рэалізацыя дамоўленасцяў, дасягнутых у снежні мінулага года падчас візіту Аляксандра Лукашэнки ў Маскат. Абмяркуюць перспектыўныя кірункі і шляхі паглыблення супрацоўніцтва ў розных сферах. Галоўны акцэнт - гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне.

Прапануем кадры ўрачыстай сустрэчы Прэзідэнта Беларусі і Султана Амана (падрабязнасці ў відэа).

