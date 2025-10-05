Атмасфера вялікай падзеі: сустрэча лідараў Беларусі і Амана ў Палацы Незалежнасці

У Мінску пачнуцца перамовы лідараў Беларусі і Амана. У Палацы Незалежнасці - атмасфера вялікай падзеі. Для высокага госця - увесь дзяржаўны цырыманіял: ганаровая варта; афіцыйная цырымонія сустрэчы; перамовы ў вузкім і пашыраным складзе; заявы для СМІ, падпісанне двухбаковых дакументаў, накіраваных на пашырэнне партнёрства двух дзяржаў.