Беларусь і Мардовія дамовіліся аб сумесных праектах у вагонабудаванні, фармацэўтыцы і кіно

20 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў перамовы з кіраўніком Рэспублікі Мардовія, расійскага рэгіёна з моцнай прамысловасцю і аграрным сектарам, які зацікаўлены ў беларускіх тэхналогіях і кампетэнцыях.

Па шматлікіх кірунках мы адзін аднаго дапаўняем, што дазваляе вырабляць

прадукцыю з высокай дабаўленай вартасцю. Нумар адзін - гэта кааперацыя, прычым у самых інавацыйных галінах, тут у Беларусі шмат рэзерваў для ўзаемнага супрацоўніцтва. Вялікая стаўка на фармакалогію (падрабязнасці ў відэа).

ПрэзідэнтПалітыкаРасія