"Час Першага": атамныя планы, перамовы ў Крамлі, інспекцыя на ўсходзе і шанец для Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Атамныя планы Мінска і Масквы, прэзідэнцкі графік на найбліжэйшыя месяцы і рэакцыя на выклікі для эканомікі. Усе галоўныя тэмы тыдня - важныя і розныя - так або інакш абмяркоўваліся ў межах мірнага парадку дня. Калі атам, то мірны, калі ўкраінскі канфлікт, то трэба дамаўляцца, Трампа і яго заявы разумець.
Надзея на перамогу разумнага сэнсу ёсць нават наконт Польшчы. Нягледзячы на ашалеласць кіраўніцтва гэтай краіны, папярэджваем суседзяў аб дронах, каб не даць ніякага шанцу правакацыям і эскалацыі. Дарэчы, дроны ў нас працуюць у палях і дапамагаюць аграрыям. Больш пра галоўныя падзеі тыдня - у нашай рубрыцы "Час Першага". Эксклюзівы і новыя кадры з палітычных кулуараў Масквы, Мінска і рэгіёнаў (падрабязнасці ў відэа).