"Час Першага": атамныя планы, перамовы ў Крамлі, інспекцыя на ўсходзе і шанец для Украіны

Атамныя планы Мінска і Масквы, прэзідэнцкі графік на найбліжэйшыя месяцы і рэакцыя на выклікі для эканомікі. Усе галоўныя тэмы тыдня - важныя і розныя - так або інакш абмяркоўваліся ў межах мірнага парадку дня. Калі атам, то мірны, калі ўкраінскі канфлікт, то трэба дамаўляцца, Трампа і яго заявы разумець.