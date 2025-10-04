3.69 BYN
"Час Першага": Фарматы ЕАЭС і СНД, перапёлчыны яйкі, драўляныя МТК для Палесся
Аўтар:Рэдакцыя news.by
"Час Першага" і прэзідэнцкі графік на гэтым тыдні пачаўся з вялікай падзеі, якую прымаў Мінск - маштабная выстава ІНАПРАМ і Савет кіраўнікоў урадаў СНД.
Як Аляксандр Лукашэнка акрэсліў пазіцыі Мінска і значэнне, якое мы надаём інтэграцыі з дружалюбнымі дзяржавамі? Што адбіваецца і на гандлі, і на агульных праектах у прамысловасці і аграсферы?
Чацвер быў "перагаворным і закрытым". Што паспеў убачыць пул у кулуарах (падрабязнасці ў відэа).