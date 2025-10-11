3.69 BYN
"Час Першага": праекты з Аманам, экспромт і двухбаковыя перамовы на саміце СНД, падарунак Пуціну
Рабочы графік беларускага лідара на тыдні атрымаўся інтэрнацыянальным. Прыязджалі да нас - Султан Амана пабываў у Беларусі з афіцыйным візітам. І борт нумар 1 таксама лятаў у Таджыкістан, дзе адбыўся саміт СНД. На палях наш Прэзідэнт правёў двухбаковыя перамовы. Калегам па Садружнасці ў гэтай камандзіроўцы Аляксандр Лукашэнка запомніўся сваім экспромтам. Гэта мы пры заявы, якія прагучалі на саміце.
Наш Прэзідэнт прапанаваў абмеркаваць пытанні бяспекі і выпрацаваць, нарэшце, агульную эканамічную канцэпцыю ў СНД не ў шкоду нацыянальным інтарэсам. Што Лукашэнка прывёз імяніннікам Рахмону і Пуціну? І якія факты паказваюць на тое, што лідары Беларусі і Расіі збіраюцца зноў правесці асабістую сустрэчу? Каманда рубрыкі "Час Першага" на тыдні літаральна здабывала эксклюзівы. Не заўсёды гэта проста, але, калі нам вельмі трэба - усё атрымаецца.