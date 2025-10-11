"Час Першага": праекты з Аманам, экспромт і двухбаковыя перамовы на саміце СНД, падарунак Пуціну

Рабочы графік беларускага лідара на тыдні атрымаўся інтэрнацыянальным. Прыязджалі да нас - Султан Амана пабываў у Беларусі з афіцыйным візітам. І борт нумар 1 таксама лятаў у Таджыкістан, дзе адбыўся саміт СНД. На палях наш Прэзідэнт правёў двухбаковыя перамовы. Калегам па Садружнасці ў гэтай камандзіроўцы Аляксандр Лукашэнка запомніўся сваім экспромтам. Гэта мы пры заявы, якія прагучалі на саміце.