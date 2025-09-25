3.64 BYN
Дасягнуты дамоўленасці па газе - Беларусь і Расія вызначылі ўмовы на пяцігодку
Прэзідэнты Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін падчас перамоў у Крамлі выйшлі на дамоўленасці па газе на пяцігодку. Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка распавёў журналістам, паведамляе БЕЛТА.
"І міжнароднае становішча абмяркоўвалі, і рэгіянальную сітуацыю. Зразумела, вы ведаеце, агульная наша бяда і праблема - Украіна. Шмат пра гэта гаварылі. І закончылі двухбаковымі адносінамі, пытаннямі па нафце, па газе. Па нафце мы дамовіліся - у нас сур'ёзныя дамоўленасці, праблем ніякіх няма. Па газе выйшлі на дамоўленасці. Я думаю, пасля гэтай размовы мы дашліфуем гэтыя пытанні ўжо на пяцігодку практычна. Вось у чым было пытанне - не на адзін год, а на пяцігодку", - падзяліўся падрабязнасцямі кіраўнік дзяржавы.
Ён адзначыў, што таксама гаварылі пра агульны рынак, у тым ліку пра яго абарону: "Якія меры мы можам прыняць, каб даць магчымасць працаваць нашым таваравытворцам".
"Мы калі сустракаемся, там маса пытанняў", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.