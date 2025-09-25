Дасягнуты дамоўленасці па газе - Беларусь і Расія вызначылі ўмовы на пяцігодку

"І міжнароднае становішча абмяркоўвалі, і рэгіянальную сітуацыю. Зразумела, вы ведаеце, агульная наша бяда і праблема - Украіна. Шмат пра гэта гаварылі. І закончылі двухбаковымі адносінамі, пытаннямі па нафце, па газе. Па нафце мы дамовіліся - у нас сур'ёзныя дамоўленасці, праблем ніякіх няма. Па газе выйшлі на дамоўленасці. Я думаю, пасля гэтай размовы мы дашліфуем гэтыя пытанні ўжо на пяцігодку практычна. Вось у чым было пытанне - не на адзін год, а на пяцігодку", - падзяліўся падрабязнасцямі кіраўнік дзяржавы.