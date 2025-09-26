Другая БелАЭС, нафта і газ, прапановы па Украіне - галоўнае пра двухбаковыя перамовы ў Маскве

Галоўным тэзісам застаецца адкрытае ўзаемавыгаднае партнёрства з Расіяй. Наш саюзнік гатовы дзяліцца і тэхналогіямі, і кадрамі - усё для таго, каб разам павышаць узровень жыцця людзей. Будучыня эканомікі вельмі завязана на электраэнергіі, пачынаючы ад электрамабіляў і ацяплення дамоў, заканчваючы развіццём штучнага інтэлекту. Усё гэта спажыўцы мірнага атама. І Беларусь у клубе краін, якія гэта разумеюць. У двухбаковых перамовах прагучала і тэма Украіны - на парадку рэгіянальнай бяспекі і з каментарыямі, што менавіта зараз афіцыйны Кіеў можа прыняць правільнае для сябе рашэнне (падрабязнасці ў відэа).