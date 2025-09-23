3.64 BYN
Лукашэнка 25-26 верасня ажыццявіць рабочы візіт у Расію
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 25-26 верасня ажыццявіць рабочы візіт у Расійскую Федэрацыю.
Кіраўнік дзяржавы возьме ўдзел у Глабальным атамным форуме, які пройдзе пад дэвізам "Ад новага тэхналагічнага ўкладу - да новага светапогляду".
Плануецца, што падчас візіту таксама адбудзецца двухбаковая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кіраўнікі дзяржаў звераць гадзіннікі па найбольш актуальных пытаннях развіцця беларуска-расійскіх адносін, абмяркуюць становішча ў рэгіёне і міжнародны парадак дня.