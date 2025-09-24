3.64 BYN
Лукашэнка абмяркуе з Пуціным магчымае будаўніцтва ў Беларусі другой АЭС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў аб планах дамовіцца з Пуціным наконт будаўніцтва ў Беларусі другой АЭС, паведаміла БЕЛТА.
"Мы з Уладзімірам Уладзіміравічам (Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. - Заўв. БЕЛТА) заўтра параімся, пагаворым і прымем рашэнне наконт будаўніцтва другой атамнай станцыі ў Рэспубліцы Беларусь", - сказаў кіраўнік дзяржавы.
"У нас няма пытанняў, хто будзе будаваць гэтую станцыю. Мы будзем яе будаваць разам з расіянамі. Таму што яны навучылі нас гэта рабіць. І ўжо мы па просьбе Расатама ў асобных дзяржавах удзельнічаем у будаўніцтве такіх станцый", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.