Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка абмяркуе з Пуціным магчымае будаўніцтва ў Беларусі другой АЭС

Выява

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў аб планах дамовіцца з Пуціным наконт будаўніцтва ў Беларусі другой АЭС, паведаміла БЕЛТА.

"Мы з Уладзімірам Уладзіміравічам (Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. - Заўв. БЕЛТА) заўтра параімся, пагаворым і прымем рашэнне наконт будаўніцтва другой атамнай станцыі ў Рэспубліцы Беларусь", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

"У нас няма пытанняў, хто будзе будаваць гэтую станцыю. Мы будзем яе будаваць разам з расіянамі. Таму што яны навучылі нас гэта рабіць. І ўжо мы па просьбе Расатама ў асобных дзяржавах удзельнічаем у будаўніцтве такіх станцый", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Разделы:

ПрэзідэнтРасія