Лукашэнка адзначыў паслядоўнае ўмацаванне беларуска-туркменскіх адносін

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Туркменістана Сардара Бердымухамедава і народ гэтай краіны з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

"Перакананы, што паслядоўнае ўмацаванне беларуска-туркменскіх адносін дазволіць рэалізаваць наяўны значны патэнцыял міждзяржаўнага партнёрства", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Сардару Бердымухамедаву добрага здароўя і невычэрпнай энергіі для дасягнення новых поспехаў у стваральнай дзейнасці на карысць краіны, а жыхарам дружалюбнага Туркменістана - міру і росквіту.

