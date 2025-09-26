3.64 BYN
Лукашэнка адзначыў паслядоўнае ўмацаванне беларуска-туркменскіх адносін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Туркменістана Сардара Бердымухамедава і народ гэтай краіны з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"Перакананы, што паслядоўнае ўмацаванне беларуска-туркменскіх адносін дазволіць рэалізаваць наяўны значны патэнцыял міждзяржаўнага партнёрства", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Сардару Бердымухамедаву добрага здароўя і невычэрпнай энергіі для дасягнення новых поспехаў у стваральнай дзейнасці на карысць краіны, а жыхарам дружалюбнага Туркменістана - міру і росквіту.