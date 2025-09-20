Лукашэнка акрэсліў найважнейшыя задачы, якія стаяць перад лясным комплексам Беларусі

"Беларусь - краіна бязмежных лясоў, і той факт, што за гады незалежнасці іх плошча павялічылася амаль на мільён гектараў, гаворыць аб мэтанакіраванай палітыцы дзяржавы і вашым адказным стаўленні да сваёй працы, - гаворыцца ў віншаванні. - Вырасціць лес, своечасова яго нарыхтаваць і эфектыўна перапрацаваць - найважнейшыя задачы, якія стаяць перад лясным комплексам Беларусі. Прадукцыя дрэваапрацоўкі, вырабленая па самых сучасных тэхналогіях, знаходзіць пакупнікоў практычна на ўсіх кантынентах. І менавіта тут ёсць драйверы росту для галіны".