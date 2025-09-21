3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Лукашэнка: Кітай заўсёды можа разлічваць на Беларусь у патрэбны момант
22 верасня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў перамовы з членам Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Кампартыі Кітая, сакратаром Цэнтральнай камісіі па праверцы дысцыпліны КПК Лі Сі. Гэты візіт - працяг вялікай працы, якую ў 2025 годзе актывізавалі лідары Беларусі і Кітая.
Некалькі тыдняў таму кіраўнік беларускай дзяржавы вярнуўся з КНР, дзе праходзіў саміт ШАС і парад Перамогі. Там жа ў Прэзідэнта адбыліся перамовы з кіраўніком Кітая.
У развіццё акрэсленых дамоўленасцей ужо з паплечнікам Сі Цзіньпіна Аляксандр Лукашэнка абмеркаваў увесь комплекс двухбаковых пытанняў. Як заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы, Кітай можа разлічваць у патрэбны момант на Беларусь.
Паплечнік Сі Цзіньпіна, член Кампартыі Кітая Лі Сі знаходзіцца з візітам у Беларусі. У Мінск ён прыляцеў са сваімі намеснікамі па "нагляднай лініі". Астатнія ўдзельнікі дэлегацыі курыруюць міжнародныя пытанні (падрабязнасці ў відэа).