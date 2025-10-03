Лукашэнка: Мэта адна, глабальная - нікому не аддаваць свой рынак

Пра развіццё птушкагадоўлі ішла размова 3 кастрычніка ў Салігорску. Прэзідэнт быў у рэгіёне з рабочай паездкай. Але гутарка атрымалася куды шырэйшай. Задача для аграрыяў, якія завяршаюць сезон, замацавацца на ўзроўні ўраджаю збожжавых гэтага года. Што датычыцца вытворчасці мяса птушкі і яек, дзе мы адны з лідараў у рэгіёне, тут не без праблем. Беларусь разлічвае ў найбліжэйшыя гады адысці ад імпарту генетычнай сыравіны ў птушкагадоўлі. Важна, каб было сваё. Глабальная мэта - не аддаваць свой рынак. Гучалі і лакальныя даручэнні ўраду і кіраўнікам на месцах.