3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Лукашэнка: Мудрасць, адданасць Радзіме і згода ў грамадстве будуць заўсёды гуртаваць беларусаў
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў суайчыннікаў з Днём народнага адзінства. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
Віншаванне Прэзідэнта Беларусі з Днём народнага адзінства
Дарагія беларусы!
Сардэчна віншую вас з Днём народнага адзінства.
Гэта свята з'яўляецца сімвалам аднаўлення гістарычнай справядлівасці і нацыянальнага яднання, якія паслужылі асновай развіцця і ўмацавання суверэннай беларускай дзяржаўнасці.
17 верасня 1939 года падзелены паняволі народ нашай краіны набыў цэласнасць і свабоду, што дало магчымасць беларусам стаць паўнапраўнымі гаспадарамі сваёй зямлі.
Дзякуючы аб'яднанню мы захавалі свае ідэнтычнасць і спрадвечныя духоўныя каштоўнасці, адстаялі ў Вялікай Айчыннай вайне права на мірнае жыццё, якое адрадзілі і ўпэўнена прадаўжаем.
Перакананы, што мудрасць і традыцыі былых пакаленняў, адданасць Радзіме і згода ў грамадстве будуць заўсёды з'ядноўваць нас у імя працвітання любімай Беларусі.
Шчыра жадаю ўсім моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту.
Аляксандр Лукашэнка