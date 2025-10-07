3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Лукашэнка: Мы адкрытыя для любых ініцыятыў аманскага боку
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Вынікі перамоў лідараў Беларусі і Амана. 7 кастрычніка завяршыўся афіцыйны візіт султана Хайсам бен Тарэка Аль Саіда ў нашу краіну.
Па колькасці падпісаных дакументаў і агавораных праектаў ужо зараз зразумела, што ён дасць сур'ёзны імпульс для супрацоўніцтва. Арабская дзяржава шукае надзейных партнёраў для дасягнення сваіх мэт. Уваходзіць у топ-10 самых паспяховых краін па рэйтынгу эканамічных паказчыкаў. У асобе афіцыйнага Мінска Маскат бачыць такое ж імкненне да ўстойлівасці і росту ўзроўню жыцця.
Прамысловасць, гандаль, медыцына, адукацыя, турызм - у гэтых кірунках бакі ўжо ведаюць, што рабіць на ўзроўні канкрэтных праектаў (падрабязнасці ў відэа).