Лукашэнка: Мы адкрытыя для любых ініцыятыў аманскага боку

Па колькасці падпісаных дакументаў і агавораных праектаў ужо зараз зразумела, што ён дасць сур'ёзны імпульс для супрацоўніцтва. Арабская дзяржава шукае надзейных партнёраў для дасягнення сваіх мэт. Уваходзіць у топ-10 самых паспяховых краін па рэйтынгу эканамічных паказчыкаў. У асобе афіцыйнага Мінска Маскат бачыць такое ж імкненне да ўстойлівасці і росту ўзроўню жыцця.