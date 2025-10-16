3.73 BYN
Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Мексікі ў сувязі з ахвярамі і разбурэннямі з-за паводак
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Мексікі Клаўдзіі Шэйнбаум Пардо ў сувязі са шматлікімі чалавечымі ахвярамі і разбурэннямі, выкліканымі паводкамі ў Мексіцы. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"У Рэспубліцы Беларусь з глыбокім смуткам даведаліся аб шматлікіх чалавечых ахвярах і разбурэннях, выкліканых паводкамі ў Мексіцы", - гаворыцца ў спачуванні.
Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста адрасаваў Прэзідэнту Мексікі і грамадзянам гэтай краіны шчырыя спачуванні. "Прашу перадаць словы падтрымкі і спагады родным і блізкім загінуўшых, а таксама пажаданні хутчэйшага выздараўлення ўсім пацярпелым у гэтай трагедыі", - адзначыў беларускі лідар.