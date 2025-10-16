3.73 BYN
Лукашэнка назваў стратэгічны кірунак для эканомікі, аснову прагрэсу і бяспекі Беларусі
Падрыхтоўка адукаваных, кампетэнтных, адказных спецыялістаў - стратэгічны кірунак для эканомікі, аснова прагрэсу і бяспекі дзяржавы. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў падчас адкрыцця Мінскага гарадскога Цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі, піша БЕЛТА.
"Падрыхтоўка адукаваных, кампетэнтных, адказных спецыялістаў - стратэгічны напрамак для эканомікі, аснова прагрэсу і бяспекі нашай дзяржавы. Мы ўкладваем і будзем укладваць сродкі ў развіццё перспектыўных тэхнічных напрамкаў - робататэхнікі, нанаэлектронікі, складаных самаабучальных сістэм і іншых галін навукі", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт адзначыў, што ў Беларусі пастаянна ўдасканальваецца падрыхтоўка кадраў, узмацняецца ўзаемадзеянне адукацыі з высокатэхналагічнымі прадпрыемствамі. "Гэта асабліва важна. І ўжо, як мне толькі што далажылі, на гэтым шляху нямала зроблена", - дадаў ён.