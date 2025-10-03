3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Лукашэнка: Неабходна культура земляробства і адказнасць за ўзворванне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас рабочай паездкі ў Петрыкаўскі раён Гомельскай вобласці яшчэ раз звярнуў увагу аграрыяў на культуру земляробства, піша БЕЛТА.
"Вы не араце, як належыць, палі. Гэта сведчыць аб тым, або вы не культурныя людзі, або вы туды вачэй не паказваеце. Поле павінна быць узарана ад канала да канала. Ад лесу да дарогі. Гэта культура земляробства", - сказаў кіраўнік дзяржавы.
Ён звярнуў увагу, што часам на Палессі можна ўбачыць наогул неўзараныя палі, якія ў свой час з цяжкасцю адваёўвалі ў прыроды шляхам меліярацыі.
"Культура земляробства і адказнасць за ўзаранасць", - абазначыў галоўнае патрабаванне Аляксандр Лукашэнка.