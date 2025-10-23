3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Лукашэнка падкрэсліў актуальнасць захавання і развіцця сельскай мясцовасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падкрэслівае актуальнасць захаваць і развіваць сельскія тэрыторыі і вытворчасць. Аб гэтым ён заявіў на нарадзе ў Віцебску, паведамляе БЕЛТА.
"Вы, напэўна, заўважылі, і не толькі вы, але і нашы ворагі, праціўнікі, што я вельмі часта бываю апошнім часам на сяле. Калі нехта думае, што гэта звязана з вытворчасцю, аграпрамысловым комплексам, нашымі калгасамі, саўгасамі, фермерскімі гаспадаркамі, той мае рацыю толькі напалову. Мяне вытворчасць сельгаспрадукцыі не так хвалюе, як у сярэдзіне 90-х, - сказаў кіраўнік дзяржавы. - Самае галоўнае, чаму я езджу пастаянна па палях і фермах. Як і раней, мая мэта - вельмі хацеў бы спадзявацца, што і ваша, - выратаваць вёску, захаваць вёску. Не будзе вёскі - не будзе дзяржавы".
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што за апошнія 15 гадоў рэалізаваны шматлікія ініцыятывы - чыстыя палі і праграма "ВітАгра" Аляксандра Косінца (узначальваў Віцебскі аблвыканкам у 2008-2014 гадах), Аршанскі "афшор" і інтэграцыйныя аб'яднанні ў аграпрамысловым комплексе Мікалая Шарснёва (узначальваў аблвыканкам у 2014-2021 гадах).
Цяперашні старшыня аблвыканкама Аляксандр Субоцін на пасадзе ўжо 4 гады. "Поўны алімпійскі цыкл, кажучы на спартыўнай мове. Гэта тэрмін больш чым дастатковы, каб паказаць свае кіраўніцкія таленты і забяспечыць вынік, - заўважыў кіраўнік дзяржавы. - Надышоў час падвесці вынікі развіцця Віцебшчыны, выявіць сістэмныя недахопы, выпрацаваць рашэнні, якія дапамогуць вобласці кардынальна палепшыць сітуацыю ў праблемных галінах".