Лукашэнка падкрэсліў актуальнасць захавання і развіцця сельскай мясцовасці

"Вы, напэўна, заўважылі, і не толькі вы, але і нашы ворагі, праціўнікі, што я вельмі часта бываю апошнім часам на сяле. Калі нехта думае, што гэта звязана з вытворчасцю, аграпрамысловым комплексам, нашымі калгасамі, саўгасамі, фермерскімі гаспадаркамі, той мае рацыю толькі напалову. Мяне вытворчасць сельгаспрадукцыі не так хвалюе, як у сярэдзіне 90-х, - сказаў кіраўнік дзяржавы. - Самае галоўнае, чаму я езджу пастаянна па палях і фермах. Як і раней, мая мэта - вельмі хацеў бы спадзявацца, што і ваша, - выратаваць вёску, захаваць вёску. Не будзе вёскі - не будзе дзяржавы".