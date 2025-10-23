3.67 BYN
Economist: заходнія беспілотнікі неэфектыўныя на ўкраінскім полі бою
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Заходнія беспілотнікі паказалі сваю неэфектыўнасць у зоне баявых дзеянняў ва Украіне, паведамляе часопіс Economist.
Аўтары артыкула адзначаюць, што амерыканскія дроны, перададзеныя УСУ, аказаліся занадта дарагімі і ўразлівымі перад расійскімі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Пры гэтым іх удары па цэлях давалі мінімальныя вынікі.
На гэтым фоне Economist звяртае ўвагу на поспехі расійскіх дронаў, якія, паводле слоў аўтараў, здольныя знішчаць ключавыя цэлі метадамі, якія патрабуюць высокатэхналагічнага ўзбраення.