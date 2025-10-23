3.67 BYN
У ЗША з-за шатдаўна звыш 500 тыс. дзяржслужачых застануцца без зарплаты
Звыш 500 тыс. амерыканскіх дзяржслужачых застануцца без зарплаты з-за шатдаўна, які працягваецца. Пра гэта паведаміла прэс-сакратар Белага дома.
Паводле слоў Левіт: сенатары-дэмакраты ўжо 12 раз галасавалі супраць законапраекта аб аднаўленні фінансавання, што толькі ўзмацняе крызіс.
Левіт падкрэсліла, што сітуацыя асабліва цяжка адбіваецца на вайскоўцаў, прыёмных сем'ях і іншых уразлівых катэгорыях грамадзян, якія зараз не ведаюць, як аплачваць навучанне дзяцей і паўсядзённыя выдаткі. Многія амерыканцы становяцца ў чэргі ля цэнтраў для бяздомных, каб атрымаць бясплатнае харчаванне.
Белы дом заклікаў сенат неадкладна разблакіраваць фінансаванне. Шатдаўн, што пачаўся 1 кастрычніка, стаў другім па працягласці ў гісторыі ЗША, саступаючы толькі 35-дзённаму пры Трампе ў 2018-2019 гг.